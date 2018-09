Toestand Indiase zeiler die zwaargewond raakte tijdens solotocht stabiel KVE

26 september 2018

12u37

Bron: Belga 0 De toestand van de Indiase solozeiler Abhilash Tomy, die zwaargewond raakte tijdens de Golden Globe Race, is stabiel. Dat heeft een woordvoerder van de Indiase marine meegedeeld. Hij werd maandag door een Frans schip aan boord genomen, nadat hij enkele dagen had rondgezwalpt op de Indische Oceaan.

De 39-jarige marineofficier liep een rugblessure op toen de mast van zijn zeilboot Thuriya zaterdag afbrak tijdens een zware storm met tot 14 meter hoge golven. De scheepskapitein stuurde noodsignalen naar de raceorganisatoren en werd maandag gered.

Hij wordt behandeld in een medisch centrum op het eiland Nieuw-Amsterdam, dat in de zuidelijke Indische Oceaan ligt. "Zijn rugblessure is niet te erg", postte de Navy op Twitter.

De deelnemers van de Golden Globe Race moeten solo een parcours van 30.000 mijl rond de wereld zeilen. Ze mogen daar geen moderne technologie bij gebruiken, op communicatieapparatuur na.

Nieuw-Amsterdam is 55 vierkante kilometer groot en heeft geen luchthaven. Een schip van de Indiase marine is op weg om hem weer op te halen, maar volgens een woordvoerder van de Indiase marine is het nog niet duidelijk wanneer dat zal aankomen.