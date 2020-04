Toestand Boris Johnson “blijft verbeteren” op intensieve zorgen KVDS

09 april 2020

14u54

Bron: Belga, Sky News 0 De toestand van de Britse premier Boris Johnson (55) “blijft verbeteren”, na zijn derde nacht op de afdeling intensieve zorgen in een gereputeerd Londens ziekenhuis. Dat heeft minister van Cultuur Oliver Dowden donderdag aan de BBC gezegd.

Johnson stelt het redelijk goed, aldus Dowden. Een woordvoerder van de premier bevestigde intussen de verbeterde situatie: Johnson heeft een goede nacht gehad. "De premier maakt het goed", aldus de woordvoerder. "Hij kan contact met mensen opnemen als dat nodig is."

Weken

Zondag was de Britse premier opgenomen in het St. Thomas-ziekenhuis, met "aanhoudende symptomen" van Covid-19. Maandag verslechterde zijn toestand zo erg dat hij op intensieve zorgen opgenomen moest worden. Volgens Britse media kan het nog enkele weken duren vooraleer Johnson weer de regering kan leiden.



Tot de terugkeer van Johnson wordt de premier vervangen door minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Die zal ook de leiding opnemen van de Nationale Veiligheidsraad, die donderdag vergadert over een mogelijke verlenging van de lockdown. Dowden zei aan de BBC dat het onwaarschijnlijk is dat de regels al meteen zullen veranderen, "omdat we nu pas zien dat deze strategie begint te werken".

Britse media meldden donderdag al dat de maatregelen met drie weken worden verlengd.

Lees ook: Toestand van Boris Johnson (55) “verbetert” en “hij zit rechtop in bed”

Bekijk ook: Johnson begin maart: “Ik geef ook coronapatiënten een hand”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.