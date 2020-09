Toestand Berlusconi stabiel: oud-premier ademt zelfstandig en ligt niet op intensieve zorg Angelo van Schaik

07 september 2020

15u05

Bron: AD.nl 0 De gezondheidstoestand van Silvio Berlusconi is stabiel, zo laat zijn privéarts weten. De bijna 84-jarige oud-premier van Italië ligt sinds vrijdag met een door Covid-19 veroorzaakte dubbele longontsteking in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Zijn arts is gematigd positief, maar wil nog “geen victorie kraaien”.

De komende drie dagen zijn beslissend voor Berlusconi. Volgens zijn artsen reageert hij goed op de behandeling, maar, zo zegt zijn privéarts, hij behoort tot een fragiele risicogroep en dus is het nog veel te vroeg om iets te zeggen over de uitkomst.



Berlusconi werd vrijdagochtend vroeg met een beginnende dubbele longontsteking opgenomen in het ziekenhuis, een paar dagen nadat bekend werd dat hij positief had getest op het coronavirus. Vlak nadat zijn diagnose naar buiten kwam, zei de voormalige premier zich goed te voelen en door te blijven werken. Ook zijn privéarts meldde dat Berlusconi weliswaar het virus onder de leden had maar asymptomatisch was.

Risicogroep

In de dagen daarna verslechterde zijn toestand en werd hij “uit voorzorg” overgebracht naar het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. De voormalige leider van Italië valt met zijn bijna 84 jaar en operaties aan hart en darmen, in de risicogroep. De artsen van het ziekenhuis benadrukken dat Berlusconi zelfstandig ademt en niet op de intensieve zorg ligt: “We zijn voorzichtig positief.”

Parlementariërs uit Berlusconi’s partij Forza Italia zijn echter bezorgd, zijn rotsvaste positieve humeur heeft plaatsgemaakt voor neerslachtigheid.

Hoe de media-tycoon het coronavirus heeft opgelopen is onduidelijk. Men vermoedt dat zijn dochter Barbara hem besmet heeft toen zij haar vader bezocht in zijn villa op Sardinië na een korte vakantie op Capri. Behalve Barbara Berlusconi, haar man en twee kinderen zijn ook haar jongere broer Luigi, Berlusconi’s nieuwe vriendin Marta Fascina en een lid van zijn politie-escorte besmet met het virus.