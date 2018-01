Toeschouwer op eerste rij valt komiek aan met microfoonstatief: "Dit had veel erger kunnen aflopen" Sven Van Malderen

23 januari 2018

12u40

Bron: Daily Mail 0 Serieus schrikken was het voor Steve Brown: de komiek werd aangevallen terwijl hij op het podium in South Carolina een voorstelling aan het geven was. "Dit had veel erger kunnen aflopen", klinkt het.

Waarom de toeschouwer op de eerste rij plots door het lint ging, is niet bekend. Feit is wel dat hij het microfoonstatief nam en Brown ermee te lijf ging. Het duurde ruim een halve minuut vooraleer de komiek assistentie kreeg.

"Ik betrek mijn publiek graag bij de show en die man leek de tijd van zijn leven te hebben", klinkt het bij TMZ. "Maar plots zag hij er beteuterd uit, alsof hij iemand anders geworden was. Ik vroeg wat er scheelde en toen heeft hij zijn vriendin geslagen. Iemand anders -zijn moeder, denk ik- probeerde hem tegen te houden, maar zij kreeg ook meppen. Daarop probeerde een bewaker tussen te komen, eveneens tevergeefs. Ik zal klacht indienen, maar eerst zou ik toch ook willen weten waarom hij zo uit zijn sloffen geschoten is."

First off let me start by saying Thanks for the calls and messages from friends, fans and my family. With that being said, let me say this. This unprovoked attacked that happened to me tonight is a reminder of why these comedy clubs should have well equipped PROFESSIONAL security to protect us entertainers who bring their club so much money. I thank God for looking out for me and giving my old ass the ability to Bob and weave because this could have ended in horrible way. Een foto die is geplaatst door null (@comicstevebrown) op 22 jan 2018 om 08:33 CET

Op Instagram liet Brown de armwonde zien die hij aan het incident overgehouden had. "Eerst en vooral wil ik alle vrienden, fans en familieleden bedanken voor de lieve telefoontjes en berichten. Maar dit voorval toont nog maar eens aan dat zo'n comedyclubs professionele bodyguards in dienst zouden moeten hebben. Wij zijn tenslotte diegenen die voor hen geld in het laatje brengen. Ik bedank God omdat Hij over me waakt, dit had vreselijk kunnen aflopen."

Them mic stands are a bitch. In the future Im gonna start pulling mic stands on these niccas... #thankscomedyhouse #wherewassecurity #imtooldforthisshit Een foto die is geplaatst door null (@comicstevebrown) op 22 jan 2018 om 11:53 CET