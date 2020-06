Toeristische sites gedesinfecteerd, stranden schoongemaakt en hotels met beperkte capaciteit: zo wil Egypte toeristen verwelkomen KVE

10 juni 2020

16u43

Bron: AFP, Yahoo News 4 Egypte bereidt zich volop voor om tijdens het aankomende zomerseizoen weer toeristen te ontvangen. Hotels verhogen de hygiënestandaarden, archeologische sites worden gedesinfecteerd en de stranden liggen er opnieuw proper bij.

Sinds maart is het luchtverkeer naar Egypte tot stilstand gekomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hotels, musea en archeologische sites gingen dicht.

Het Egyptische ministerie van Volksgezondheid heeft tot nu toe ongeveer 35.000 bevestigde besmettingen geregistreerd en meer dan 1.200 doden. De afgelopen weken is het land begonnen met het versoepelen van de quarantainemaatregelen. Het is de bedoeling dat Egypte zich deze zomer opnieuw openstelt voor internationale bezoekers.



“We maken alles klaar zodat toeristen van over de hele wereld weer naar ons kunnen komen in de best mogelijke omstandigheden”, zei de Egyptische minister van Oudheden en Toerisme, Khaled al-Anani, aan persbureau AFP. “We wachten tot onze curve (van besmettingen) zich stabiliseert”, verklaarde hij.

Voorwaarden

De voorwaarden voor internationaal toerisme zullen de komende dagen worden verduidelijkt, zei hij, eraan toevoegend dat de regering niets “overhaast”. “Het enige dat we willen, is ervoor zorgen dat toeristen geen problemen ondervinden wanneer ze naar hier komen.”

De minister zei dat resorts aan de Rode Zee, in Zuid-Sinaï en de mediterrane stranden ten westen van de kuststad Alexandrië de eerste accommodaties zullen zijn die worden heropend. Toeristische topattracties zoals de piramides van Gizeh en de tempel van Karnak zullen ook heropend worden voor toeristen, maar met de nodige controles. De sterattractie van Luxor - het graf van Toetanchamon - zal maximaal door tien personen tegelijk kunnen worden bezocht. “Andere toeristische trekpleisters in de dichtbevolkte hoofdstad Caïro zullen in een later stadium worden geopend”, legde de minister uit.

Hotels met verminderde capaciteit

De hotels moeten volgens Anani hun capaciteit beperken tot vijftig procent. De accommodaties zijn verplicht om mondmaskers en ontsmettingsmiddelen ter beschikking te stellen van de gasten. Gemeenschappelijke ruimtes moeten regelmatig worden gedesinfecteerd en het gebruik van liften moet worden beperkt.

Anani zei dat het ministerie slechts 73 van de 178 hotels die een verzoek tot heropening indienden, groen licht heeft gegeven. Hij zei dat hij “het risico niet kon nemen” om een ​​ongeschikt geacht hotel te heropenen.

Het valt nog af te wachten natuurlijk wanneer Europese toeristen, en Belgen in het bijzonder, weer naar Egypte zullen kunnen reizen. Daar heerst voorlopig nog onduidelijkheid over. Al is het wel de bedoeling van de Europese Commissie om de Europese buitengrenzen vanaf 1 juli te openen. De Duitse autoriteiten hebben reeds beslist dat Duitsers al zeker niet voor 1 september naar landen zoals Egypte, Tunesië en Turkije zullen kunnen afzakken.

De toeristische industrie, een belangrijke pijler van de Egyptische economie, begon net tekenen van herstel te vertonen na jaren van politieke onrust sinds de val van Hosni Moebarak. Voor corona roet in het eten kwam strooien, had Egypte hoge verwachtingen van het toerisme in 2020. De regering verwachtte dit jaar 15 miljoen toeristen in vergelijking tot 13 miljoen in 2019. Maar die inschattingen kunnen nu onmogelijk waar gemaakt worden. In 2021 moet de inhuldiging van het Egyptisch museum van Gizeh het toerisme opnieuw een boost geven.

