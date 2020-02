Toeristische sector vreest impact van wereldwijd 20 miljard euro door coronavirus ttr

27 februari 2020

18u00

Bron: belga 1 Het nieuwe coronavirus dreigt de inkomsten van de toeristische sector wereldwijd met zeker 22 miljard dollar (ongeveer 20 miljard euro) te doen kelderen. Dat heeft de voorzitster van World Travel and Tourism Council (WTTC) verklaard aan de Spaanse pers.

"We hebben een voorlopige berekening uitgevoerd. Op basis daarvan gaan we ervan uit dat deze crisis de sector minstens 22 miljard dollar zal kosten", zegt Gloria Guevara aan de krant El Mundo. Ze baseert zich voor dat cijfer op de terugval van de uitgaven door Chinese toeristen. "De berekeningen zijn gebaseerd op de ervaringen bij de vorige crisissen, zoals SARS of de Mexicaanse griep. Het referentiepunt zijn de verliezen door Chinese toeristen die stoppen met reizen."

Guevara wijst er ook op dat het verlies van 22 miljard dollar de uitkomst was van het meest gunstige scenario dat onderzocht werd door Oxford Economics. In het minst gunstige geval loopt het verlies op tot 73 miljard dollar (66,5 miljard euro).

De economieën die het meest afhankelijk zijn van Chinese toeristen, zouden het zwaarst worden getroffen. Het gaat dan onder meer om Hongkong, Macau, Thailand, Cambodja en de Filipijnen.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.