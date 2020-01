Toeristische sector Australië vreest miljarden verlies door bosbranden HLA

17 januari 2020

12u35

Bron: Belga 0 Sinds het begin van de Australische bosbranden in september zijn boekingen van toeristen met minstens tien procent gedaald. De Australische toeristische sector vreest daarom miljarden aan inkomsten verloren te zijn. Dat blijkt uit een rapport van de Australische koepelorganisatie ATEC, dat vandaag werd gepubliceerd.

Tegen het einde van het jaar zou het inkomstenverlies van de sector kunnen oplopen tot 4,5 miljard Australische dollar (2,7 miljard euro). De berekening is gebaseerd op een vergelijking met de boekingen en inkomsten van het voorgaande jaar. Minstens 70 procent van de 850 leden zagen ook op grote schaal annuleringen. Vooral vakantiegangers uit de VS, Groot-Brittannië en andere delen van Europa waren van gedachten veranderd. De periode van december tot februari is meestal goed voor de helft van de jaarlijkse boekingen.

Peter Shelley, directeur van ATEC, zei dat de Australische regering en de toeristische industrie dringend de boodschap moeten uitdragen dat veel toeristische bestemmingen niet door de bosbranden werden getroffen.

De bosbranden hebben al het leven gekost aan 28 mensen en 11,8 miljoen hectare land verwoest. De afgelopen 24 uur viel de regen met bakken uit de lucht in Sydney. Op de meeste bosbranden viel "minstens 10 millimeter regen" en in de meest getroffen staat New South Wales viel er zelfs 50 mm. Ondanks de welkome regen zijn alle bosbranden nog niet uitgebrand. Ondertussen zorgt de regen ook voor andere problemen. Aan de kust van New South Wales in het Australian Reptile Park moesten dieren worden geëvacueerd na een plotselinge overstroming als gevolg van stortregens.