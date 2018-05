Toeristenparadijs Cancun wordt stilaan de moordhoofdstad van de wereld avh

14 mei 2018

16u25

Bron: The Independent, The New York Post, World Atlas, 0 Het Mexicaanse Yucatan-schiereiland is dankzij zijn hagelwitte stranden en helblauwe zee erg in trek bij toeristen. Maar achter het idyllische uiterlijk gaat een donkere realiteit schuil. Dit jaar werden al meer dan honderd moorden gepleegd op het schiereiland en in 2017 steeg het moordcijfer er met 100 procent tegenover 2016. Het gevolg van een drugshandel die alsmaar grimmiger wordt.

Begin april vielen nog veertien doden in één weekend en enkele weken geleden werden vijf lijken aangetroffen in een auto. Het geweld op het Caraïbische schiereiland Yucatan wordt elke week zwaarder. “Het is alsof de politie niet wil dat het iemand opvalt. Er zijn ook amper agenten aanwezig”, zegt de Australische journaliste Krishnan Guru-Murthy die momenteel in een populair resort in Cancun verblijft.

Naar verluidt zetten lokale politici de pers onder druk om niet over het toenemende geweld te schrijven. Het gebied heeft het toerisme nodig en nieuws over het geweld zou een economische ramp betekenen, niet alleen voor Cancun, maar voor heel Mexico.

Acapulco

Toerisme is een miljardenbusiness in Cancun, maar de lokale politiek vreest dat het paradijs dezelfde weg opgaat als Acapulco. Ooit was Acapulco een van de populairste trekpleisters ter wereld, maar intussen is de stad uitgegroeid tot het moordepicentrum van de wereld. En Cancun gaat stilaan dezelfde weg op.

De meeste toeristen zijn zich niet bewust van wat er zich buiten de muren van hun resort afspeelt. Lokale handelaars worden constant afgeperst, vertelt een lokale zakenvrouw aan de New York Post. “Op een dag klopten ze bij mij aan en eisten ze meer dan 1.000 euro per maand. Verschillende collega’s en vrienden werden al geëxecuteerd, geen enkele sociale klasse ontsnapt eraan.”

Moordcijfers

Dat Mexico met een groot drugsprobleem kampt, is al een tijdje geen geheim meer. In de top tien van steden met het hoogste moordcijfer staan liefst vijf Mexicaanse steden, en allemaal leunen ze zwaar op toerisme.

Op de eerste plaats staat Los Cabos ten zuiden van de Amerikaanse grens met een moordcijfer van 111,3 op 100.000 mensen. Ter vergelijking: in Europa heeft de Estse hoofdstad Talinn het hoogste moordcijfer met 5,5 op 100.000 mensen. Brussel staat op de tiende plaats in de Europese ranglijst met 2,8 moorden op 100.000 mensen.

