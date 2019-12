Toeristenbus stort vanop brug naar beneden op bevroren rivier in Siberië ttr

01 december 2019

10u41

Bron: anp, Reuters 16 Bij een ongeluk met een bus in de Oost-Russische regio Transbaikal zijn negentien doden en ruim twintig gewonden gevallen. Dat bericht Reuters op basis van een verklaring van het Russische ministerie.

Een toeristenbus met meer dan veertig mensen aan boord stortte volgens persbureau Sputnik van een brug zes meter naar beneden op de bevroren rivier de Koeenga. Een woordvoerster van de politie vertelde aan Rusland-24 TV dat de oorzaak van het ongeval momenteel wordt onderzocht. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Op de website van het Russische ministerie staat in een bericht te lezen dat de bus van de stad Sretensk op weg was naar de stad Chita, zo’n 6.320 kilometer ten oosten van Moskou.

Volgens de politie stierven vorig jaar 18.214 mensen bij verkeersongevallen in Siberië. Dat is meer dan de 15.000 soldaten van de Sovjet-Unie die tijdens de Afghaanse oorlog in 1979-1989 om het leven kwamen, zo bericht Reuters.

BREAKING: In Siberia a bus crashed from a bridge, 15 people were killed. pic.twitter.com/Tm6X6I1Ufw Nikita Parshukov(@ N_Parshukov) link