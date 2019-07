Toeristenbus gekanteld in Turkse Kemer: tientallen gewonden mvdb

24 juli 2019

10u13

Bron: DPA 0 Tientallen toeristen zijn aan de Turkse Rivièra gewond geraakt doordat de bus waar zij in zaten kantelde en in een greppel terechtkwam. Het gaat volgens het staatspersbureau Anadolu om Polen, Russen en een Noor.

Het ongeval was bij de plaats Kemer in het zuiden van Turkije nabij Antalya. Twee van de gewonden zijn er slecht aan toe. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. Lokale media berichtten over 41 gewonden, onder wie 38 Polen.

