Toeristenboten gekapseisd voor kust van Phuket: tientallen vermisten

05 juli 2018

16u34

Bron: Belga 0 Voor de kust van het Thaise vakantie-eiland Phuket zijn vandaag twee boten en een jetski verongelukt. Tachtig opvarenden konden al worden gered, 49 anderen worden nog vermist. Dat meldt de plaatselijke politie.

Een van de twee boten had 90 Chinese toeristen aan boord en zonk nabij Koh Hae, 10 kilometer ten zuiden van Phuket. Bij het incident verging eveneens een jacht met 39 opvarenden van voorlopig onbekende nationaliteit. Dat gebeurde voor de kust van Koh Mai Ton, negen kilometer ten zuidoosten van Phuket. Een sterke stroming zou aan de oorzaak liggen van de ongelukken. Daarnaast kwam in de buurt van Koh Racha ook een Russisch koppel op een gehuurde jetski in het water terecht. Het duo werd inmiddels gered.

Phuket is een populair vakantieoord en ligt op 840 kilometer ten zuiden van Bangkok. Thailand zit momenteel middenin het regenseizoen en uitvaren wordt in deze periode afgeraden.