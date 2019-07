Toeristenboot vaart zich vast onder Westminster Bridge: “Mensen huilden en schreeuwden” HAA

06 juli 2019

23u10

Bron: The Independent, The Sun 0 Een boot met toeristen is deze namiddag tegen Westminster Bridge in de Britse hoofdstad Londen gebotst. Er vielen geen gewonden, de paniek was wel groot, meldt The Independent.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur deze namiddag. Volgens getuigen voer het gevaarte “met een kracht” tegen de wereldberoemde brug, waarna het vast kwam te zitten. De paniek onder de opvarenden was naar verluidt groot. “Je kon mensen horen huilen en schreeuwen”, zegt fotograaf Mark Slater, die ter plaatse ging.

De Londense politie bevestigt het ongeluk op Twitter en zegt dat er geen gewonden zijn gevallen. De boot is inmiddels van onder de brug gehaald. Tijdens die operatie was Westminster Bridge urenlang in beide richtingen afgesloten. City Cruises, de eigenaar van de boot, heeft nog niet gereageerd op het ongeluk.