Toeristen weer welkom op Griekse eilanden AW

01 juli 2020

11u48

Bron: ANP 2 Griekenland heeft vandaag zijn belangrijkste eilandbestemmingen heropend voor vakantievluchten na de coronacrisis. Het land hoopt daarmee een ​​deel van het toeristische seizoen te redden, dat van vitaal belang is voor zijn economie.

Er worden meer dan honderd vluchten verwacht op veertien regionale luchthavens, waaronder de populaire eilanden Corfu, Santorini, Mykonos, Rhodos en Kreta, zei luchthavenmanager Fraport. De havens van Patras en Igoumenista zullen ook weer veerboten uit Italië toelaten.



Reizigers moeten voor binnenkomst wel een vragenlijst met persoonlijke gegevens invullen, zoals hun land van herkomst, de landen die ze de afgelopen vijftien dagen hebben bezocht en het adres waar ze zullen verblijven.

Toeristische sector

Griekenland, met een relatief laag aantal dodelijke slachtoffers door het coronavirus van onder de 200, heeft een promotiecampagne gelanceerd om het toerisme nieuw leven in te blazen. De toeristische sector is goed voor een kwart van het bruto binnenlands product in Griekenland.

