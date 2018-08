Toeristen vechten om beste selfieplek aan wereldberoemde Trevi-fontein TTR

10 augustus 2018

19u41

Bron: La Repubblica 2 Aan de Trevi-fontein in Rome is woensdagavond een vechtpartij ontstaan tussen enkele toeristen. Dat meldt de Italiaanse krant ' La Repubblica ' vandaag. Een 44-jarige Amerikaanse en een 19-jarige Nederlandse vrouw kregen ruzie om de beste selfieplek aan de Italiaanse trekpleister.

De vrouwen wilden allebei dezelfde plek om een selfie te nemen met de Trevi-fontein op de achtergrond. Nadat ze allebei weigerden een stap opzij te zetten, begonnen de vrouwen elkaar te duwen. Ook de familieleden van de vrouwen raakten betrokken bij de vechtpartij. Zij deelden verschillende vuistslagen uit.

Twee agenten, die de commotie opmerkten, gingen ter plekke en konden de gewelddadige toeristen kalmeren. De rust was slechts van korte duur, want niet veel later gingen ze elkaar opnieuw te lijf. Uiteindelijk arresteerde de Italiaanse politie in totaal acht mensen, waaronder een aantal minderjarigen. De toeristen moeten zich verantwoorden voor hun wangedrag.



Volgens Italiaanse media raakte niemand zwaargewond. De vechtersbazen kwamen ervan af met enkele blauwe plekken en kneuzingen, zo staat te lezen in 'La Repubblica'.

Jaarlijks trekt de Trevi-fontein, bekend uit onder meer de Italiaans-Franse dramafilm 'La Dolce Vita', zo'n vier miljoen bezoekers. Het incident wakkert de discussie over het beperken van het bezoek opnieuw aan. Eerder suggereerde Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, al dat er maatregelen genomen moeten worden. Zo zouden toeristen niet stil mogen staan bij de fontein om opstoppingen te vermijden. Daarnaast zouden bezoekers enkel onder begeleiding van een gids in de buurt van het kunstwerk mogen komen. Deze maatregelen werden voorlopig nog niet ingevoerd.

