Toeristen sneller dan verwacht uit Zwitserse grot bevrijd ep

26 januari 2018

09u52

Bron: Belga 0 De toeristen die dagenlang vastzaten in een grot in Zwitserland door onverwacht wassend water, zijn uit hun benarde positie bevrijd. Dat meldt de politie. De zeven mannen en hun begeleider werden in de nacht van gisteren op vandaag uit de grot gehaald.

De groep was zaterdag vertrokken voor een excursie van twee dagen, inclusief bivak, in de beroemde grot van Hölloch in het Muotatal in het kanton Schwyz. De toeristen kregen begeleiding van een gediplomeerd speleoloog.

Omdat het waterpeil in de grot onverwacht gestegen was, kon de groep het grottensysteem zondag niet meer verlaten. De acht konden op 3 kilometer van de uitgang op een veilige plaats hun bivak opslaan.

Eerder deze week verklaarde de reddingswerkers nog dat de mannen pas in het weekend gered zouden worden, maar uiteindelijk zakte het peil van het water sneller dan verwacht. Ervaren speleologen brachten de mannen naar de oppervlakte. De acht maken het allemaal goed en konden na een medische controle weer naar huis gaan.

Nach sieben Tagen - Acht Touristen aus Schweizer Hölloch-Höhle befreit https://t.co/a339gfqKcr BILD(@ BILD) link