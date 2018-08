Toeristen redden visser uit woelige zee DVDE

20 augustus 2018

18u20

Bron: VTM NIEUWS 0

Een visser die een tijdlang vastzat tussen rotsen op zee in het noordoosten van China, is gered door de tussenkomst van enkele toeristen op het strand. Zij gooiden een touw naar de man, met daaraan een reddingvest. Er moesten meer dan tien mensen helpen om hem uit het water te krijgen. De visser werd naar het ziekenhuis gebracht, maar even later weer ontslagen.