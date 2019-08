Toeristen redden Nederlandse peuter uit zwembad op Mallorca: “Ouders waren in slaap gevallen” Redactie

25 augustus 2019

18u02

Bron: AD.nl 4 Een Nederlands kind van 19 maanden oud is gisteren in Palma de Mallorca aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en in het zwembad van een hotel terechtgekomen. Twee andere toeristen schoten daarna snel te hulp: een van hen sprong het water in en redde het kind, de ander waarschuwde de ouders. Die waren volgens verschillende Spaanse media ‘in slaap gevallen’.

Het kind raakte gisterenochtend rond 09.30 uur te water. Het was daarvoor naar de rand van het hotelzwembad gekropen zonder dat beide ouders dat in de gaten hadden. Een alerte toeriste sprong snel in het water, een andere vrouw riep de ouders.

Toen de dreumes op de kant lag, werd hij gereanimeerd door zijn moeder. Toegesnelde hulpdiensten namen dat van haar over en brachten het kind daarna naar het universiteitsziekenhuis Son Espases. In de middag was het kind buiten levensgevaar.



De politie doet volgens Spaanse media onderzoek naar het voorval. Enkele media berichten dat beide ouders in slaap waren gevallen. Duidelijk is in ieder geval dat het kind aan hun aandacht is kunnen ontsnappen.

Meer over rampen en ongevallen