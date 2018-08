Toeristen profiteren van gecrashte lira

tdm

14 augustus 2018

17u40

Bron: VTM

0

Toeristen profiteren in Turkije van de zwakke Turkse munt. Luxeproducten zijn nu plots een pak goedkoper. In Istanboel stonden toeristen gisteren buiten in rijen te wachten om een handtas of een jurk te kopen van Louis Vuitton of Chanel. Vooral rijke Aziaten en Arabieren profiteren daarvan. Minder goed nieuws voor de Turken zelf, want door de waardedaling van de lira, wordt het leven voor hen alleen maar duurder.