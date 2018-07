Toeristen proberen stenen van Auschwitz te stelen Arne Adriaenssens

16 juli 2018

13u38

Bron: The Local 0 In het Poolse concentratiekampe Auschwitz-Birkenau zijn twee toeristen aangeklaagd nadat ze stenen van de site probeerden te stelen. Ze wilden ze meenemen als "souvenir".

Twee Hongaarse toeristen hebben zaterdag geprobeerd bakstenen van het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau te stelen. Het koppel (30 en 35) wilde ze als "souvenir aan hun daguitstap" mee naar huis nemen.

De Poolse politie kon hen tegenhouden en klaagden het tweetal aan voor diefstal van een cultureel artefact. Beide bekenden ze hun fout. Ze verklaarden niet te beseffen welke consequenties hun acties konden hebben.

Elk kregen ze een boete van 1.500 zloty (350 euro) en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar.

Een kam, lepels en enkele spelden

In het verleden was Auschwitz al vaker het doelwit van dieven. In 2015 namen twee Britse scholieren enkele spelden, lepels en een kam mee tijdens een schoolbezoek aan het concentratiekamp. De voorwerpen waren eigendom van de voormalige gevangenen en dus van grote historische waarde. Ze moesten 1.000 zloty betalen en werden onder voorwaarden vrijgelaten.

In 2009 werd zelfs het iconische “Arbeit macht frei”-schrijn gestolen. Het ijzeren gevaarte van 40 kilogram werd drie dagen later in stukken gezaagd teruggevonden. Vijf personen werden aangehouden.