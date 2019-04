Toeristen ontdekken livestream van zichzelf in Airbnb-huis FVI

05 april 2019

10u54

Bron: ANP 3 Toen een Nieuw-Zeelandse familie incheckte op een vakantieadres in Ierland, kwamen de toeristen voor een onaangename verrassing te staan. De eigenaar van het huis, die zijn woning verhuurde via Airbnb, maakte stiekem opnames van ze. In het plafond van de woonkamer zat een verborgen camera verstopt voor een livestream.

Nealie Barker, haar man en hun vijf kinderen kwamen vorige maand aan op het adres. Toen de man, een IT-consultant, met zijn telefoon verbinding wilde maken met het wifi-netwerk in huis, zag hij bij de beschikbare netwerken ''IP camera'' staan, oftewel een bewakingscamera die met internet verbonden is. “Hij scande de poorten van het apparaat en vond de livebeelden. We zagen onszelf op zijn mobiele telefoon”, aldus Nealie Barker tegen Nieuw-Zeelandse media.

De Nieuw-Zeelanders besloten om het huis meteen te verlaten en naar een hotel in de buurt te gaan. De eigenaar weigerde om antwoord te geven op hun vragen, maar zei uiteindelijk dat de camera er hing voor hun eigen veiligheid, aldus Barker. Airbnb heeft excuses aangeboden, de reis terugbetaald en de verhuurder geblokkeerd.

Het is niet bekend hoelang de camera er al hing en hoeveel mensen er al gefilmd waren voor de Nieuw-Zeelanders.