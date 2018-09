Toeristen onder schot gehouden en gegijzeld in luxeresort Papoea-Nieuw-Guinea Joeri Vlemings

04 september 2018

17u57

Bron: news.com.au 2 Een twintigtal toeristen zijn vorige week een tijd gegijzeld en onder schot gehouden in het luxueuze vakantieoord Tawali op Papoea-Nieuw-Guinea. Volgens Australische media zijn de slachtoffers Noord-Amerikanen, Aziaten en Europeanen. Uit welke landen ze precies komen, is niet bekend. Ze werden allemaal beroofd.

Zestien gewapende overvallers hadden het vorige week op twintig toeristen gemunt in het luxeresort Tawali in Hewiia op Papoea-Nieuw-Guinea. Volgens een anonieme getuige kwamen de criminelen per boot aan land, gewapend met krachtige geweren. Ze gijzelden meteen alle aanwezige gasten. "Ze namen hun portefeuilles af, hun gsm's en nog andere bezittingen", zegt de man, een voormalig personeelslid van het resort. "Ze grabbelden ook het geld in de kassa mee en al wat ze maar konden dragen, om dan weer in hun boten weg te scheren. Gelukkig raakte niemand gewond."

Volgens de getuige is het niet de eerste keer dat dit voorvalt. "Zes maanden geleden vond er eveneens een overval plaats en enkele jaren terug ook al een. Ze komen er altijd mee weg", zegt hij.

Afgelegen

Het Tawali Resort ligt op een erg afgelegen schiereiland in de provincie Milne Bay en is een geliefkoosde plek voor duikers. Je kan er haaien, inktvissen, zeepaardjes en honderden andere zeldzame zeedieren spotten. De omgeving staat ook bekend om de vliegtuigwrakken uit WO II.

De minister van Toerisme, Emil Tammur, bevestigde vorige week al dat er een overval plaatsvond in het resort. Hij vroeg de regering dringend in te grijpen om de veiligheid van de toeristen te kunnen garanderen. Hij had het over de prachtige vakantie die de toeristen hadden beleefd, tot ze net voor het einde ervan beroofd werden. Hij besloot: "Nu zijn ze allemaal getraumatiseerd teruggekeerd, met heel slechte herinneringen aan Papoea-Nieuw-Guinea. Is dit het soort land dat we aan de rest van de wereld willen promoten?"

