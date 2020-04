Toeristen kunnen hotel niet meer betalen en verstoppen zich maand lang in grot in India Sebastiaan Quekel

21 april 2020

15u58

Bron: AD.nl 0 Een groepje toeristen dat vanwege de lockdown was gestrand in India probeerde de coronacrisis op een wel heel bijzondere manier door te komen. De vier mannen en twee vrouwen zaten bijna een maand lang verstopt in een grot in Noord-India, aan de voet van de Himalaya. De politie vond de toeristen na een tip, bevestigt een woordvoerder tegenover persbureau AFP.

Volgens de autoriteiten verbleven de toeristen, twee vrouwen en vier mannen uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Turkije, Oekraïne en Nepal, aanvankelijk in een hotel totdat ze geen geld meer hadden en naar de grot in Rishikesh verhuisden. “Ze hadden wat geld gespaard om voedsel en andere voorraden te kopen en die naar de grot te brengen”, aldus politie-inspecteur Rajendra Singh Kathait.



De toerist uit Nepal zorgde voor enkele essentiële spullen om de groep te helpen overleven. De grotbewoners zijn opgevangen en naar het verderop gelegen dorpje Swarg Ashram gebracht. Daar moeten ze veertien dagen in quarantaine doorbrengen. Voor onderdak en voedsel wordt gezorgd. De toeristen vertoonden vooralsnog geen symptomen van het coronavirus.



Ongeveer 700 buitenlandse toeristen verblijven op dit moment in Rishikesh. Vanwege de coronamaatregelen kunnen ze geen kant op. De Indiase overheid heeft de website ‘Stranded in India’ gelanceerd om internationale reizigers te helpen.



Lockdown

India is het op één na dichtstbevolkte land ter wereld en de op vier na grootste economie. Experts vrezen dat de gezondheidsstelsels van het land een grote uitbraak van het virus niet aankunnen. De lockdown in India is onlangs verlengd naar 3 mei. Premier Narendra Modi erkende in een toespraak dat de lockdown grote economische gevolgen heeft voor zijn land, “Maar de levens van de inwoners van India zijn veel waardevoller.”

India heeft bij ruim 18.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. Zeker 600 patiënten zijn overleden.

