Toeristen krijgen in Rome rekening van 430 euro gepresenteerd, voor twee borden spaghetti en wat vis

01 oktober 2019

12u38

Bron: The Independent 0 Een koppel Japanse toeristen zal hun citytrip naar Rome nog lang herinneren. En de kennismaking met de stad was niet positief: toen ze in een restaurant allebei een bord spaghetti en een portie vis hadden gegeten (en enkel water hadden gedronken), werden ze nadien geconfronteerd met een rekening van... 429,80 euro.

Het incident vond plaats in het Antico Caffè di Marte in het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het koppel deelde ter waarschuwing een foto van hun rekening op TripAdvisor, waarop te zien is dat ze 349,80 euro voor het eten kregen aangerekend, en nog eens 80 euro extra als “servicetoeslag”.

Afzetterij

De slechte review van het paar op TripAdvisor gaat momenteel viraal. En in geen tijd werd de reviewpagina van het bewuste restaurant gewoonweg overspoeld met nog veel meer slechte beoordelingen. De overgrote meerderheid noemt het etablissement “verschrikkelijk”. Termen als “oplichting”, “oneerlijk” en “afzetterij” passeren veelvuldig de revue. TripAdvisor heeft door de heisa intussen de pagina van het restaurant tijdelijk geschorst.

Net zoals bij het Japanse koppel het geval was, wijzen veel restaurantgangers op het gevaar van het kiezen van de visschotel - die trouwens ook geregeld door de uitbaters zelf wordt aangeprezen als suggestie. De kost voor die vis bedraagt zogezegd 6,50 euro per 100 gram, maar op de één of andere manier komen ze dan plots aan je tafel met een zwaar bord vol vis - dat stukken van mensen kost. En zo worden zij die dit niet weten geconfronteerd met onverwacht hoge rekeningen.

“Menu is duidelijk”

Het restaurant heeft in de krant Corriere de la Sera gereageerd op de beschuldigingen van oplichting. “Het menu is duidelijk”, klinkt het. “De reden waarom die Japanse toeristen die prijs moesten betalen is omdat ze niet enkel de spaghetti bestelden, maar ook de verse vis. Ze kozen het zelf aan de toog.” Volgens de zaak hebben de toeristen geen recht van klagen.

De Italiaanse politie probeert intussen actief een einde te maken aan oplichting van toeristen, na meerdere incidenten met gigantische rekeningen. Zo betaalde eerder een groep toeristen in Venetië meer dan 1.000 euro voor drie steaks, gefrituurde vis en wat mineraalwater – door verschillende verborgen kosten die er plots bijkwamen. Een restaurant in Rome rekende dan weer liefst 81 euro aan voor twee hamburgers en drie koffietjes.

“Ernstige schade”

Claudio Pica, hoofd van de Italiaanse federatie van openbare en toeristische handelaren, noemt het nieuwe incident “heel serieus”. “Dit brengt ernstige schade toe aan de reputatie van onze restaurantuitbaters. We vragen aan de politie in Rome en de toeristenpolitie om in te grijpen en een grote straf op te leggen met criminele vervolging en boetes, en het intrekken van de vergunning.”