Toeristen in Zwitserse grot geblokkeerd

22 januari 2018

12u45

Bron: belga 0 Zeven toeristen en een begeleider zitten geblokkeerd in een Zwitserse grot door onverwacht wassend water . Het gaat om Zwitsers tussen 25 en 55 jaar oud die het volgens de politie goed stellen.

Zaterdag was de groep vertrokken voor een excursie van twee dagen, inclusief bivak, in de beroemde grot van Hölloch in het Muotatal in het kanton Schwytz. De toeristen kregen begeleiding van een gediplomeerd speleoloog.

Maar door wassend water kon de groep gisteren het enorme grottensysteem niet meer verlaten. Zij konden op 3 km van de uitgang alsnog op een veilige plaats hun bivak opslaan, zijn goed uitgerust en kunnen de temperatuur van zes graden aan. Niemand raakte gewond.

Maandag hebben vier reddingswerkers hen na een tocht van acht uur via een alternatieve ingang bereikt. Zij verleenden onder meer psychologische bijstand. Alleen speleologen, en dus geen toeristen, kunnen van die veeleisende ingang gebruik maken. Wellicht vermindert de watermassa pas morgen zodanig dat de acht pas dan de grot kunnen verlaten.

De Hölloch bevat meer dan tweehonderd kilometer aan galerijen.

Incidenten zoals dit zijn niet zeldzaam.