Toeristen in Jordaanse topattractie Petra op de vlucht voor overstromingen kv

09 november 2018

23u45

Bron: Belga 0 Bij onweders in Jordanië zijn vrijdag zeven mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog altijd vijf mensen vermist. De stortregens veroorzaakten zogenaamde "flash floods", waarbij water heel snel gaat stijgen. In de wereldberoemde kloof van Petra moesten honderden toeristen zich naar hoger gelegen gebied reppen om aan het water te ontsnappen.

De Jordaanse autoriteiten hebben in Petra 3.762 toeristen geëvacueerd, zo maakten ze bekend. Op televisiebeelden is te zien dat het water in sommige zones drie tot vier meter hoog staat.

Het was de regio Dabaa, ten zuiden van de hoofdstad Amman, die vrijdag getroffen werd door hevige stortregens. Hierdoor moest ook de autoweg in de woestijn in beide richtingen worden afgesloten. Verschillende inwoners kwamen om of raakten gewond, onder meer nadat hun wagen werd meegesleurd door het water.

Aan de inwoners die in de buurt van waterlopen, bruggen en tunnels wonen, werd opgeroepen om hun huis te verlaten. Ook vrijdagnacht en zaterdag worden er immers nog stevige buien verwacht. De autoriteiten zetten helikopters in om mensen te evacueren.

Door het noodweer blijven de scholen zaterdag gesloten.

Eind oktober kwamen in het westen van Jordanië al eens 21 mensen om het leven door hevige regen. Het ging vooral om jonge tieners die op schooluitstap waren naar de Dode Zee.