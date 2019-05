Toeristen herkennen moordenaar in Spanje: voortvluchtige Lei Beaumont besefte meteen dat rijk uit was Inge Bosschaerts

31 mei 2019

05u00 0 De Belgium's Most Wanted-lijst boekte zijn eerste succes toen de receptie van de lancering nog bezig was, woensdag in Calpe was het al voor de negende keer bingo. Daar werd de voortvluchtige moordenaar Lei Beaumont (71) opgepakt door het FAST-team van de federale politie.

"Bent u Lei Beaumont?", vroegen de speurders van het FAST-team van de federale politie, toen ze de voortvluchtige moordenaar woensdagmiddag onderschepten op een wandelpad in het Spaanse Calpe. "Zou kunnen", mompelde de 71-jarige man, die besefte dat zijn rijk uit was en zich gewillig liet arresteren.

Lei Beaumont werd begin deze maand veroordeeld tot levenslange opsluiting omdat hij tien jaar geleden zijn ex-vrouw Josée Widdershoven met vijf kogels executeerde in Maasmechelen. De twee waren gescheiden, maar Beaumont kon zich niet vinden in de verdeling van de inboedel. In aanloop naar zijn assisenproces verdween hij spoorloos.

Meteen raak

Twee weken geleden belandde hij op Belgium's Most Wanted, een website met daarop de twintig meest gezochte misdadigers van ons land. Dat leverde bijna onmiddellijk resultaat op. "In Spanje wemelt het van de Belgische en Nederlandse toeristen", zegt Martin Van Steenbrugge, oprichter van het FAST-team. "Verschillende onder hen hebben ons gecontacteerd nadat ze Beaumont herkend hadden. Hij is de negende in minder dan drie jaar die dankzij Belgium's Most Wanted gearresteerd wordt. Het bewijs dat voortvluchtige criminelen op een website zetten, rendeert."

Dat bleek al meteen na de lancering op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens, in november 2016. "De receptie was nog aan de gang", zegt Van Steenbrugge, "toen er een tip binnenkwam over ene Marc D., een veroordeelde drugshandelaar die al zes jaar van de aardbol verdwenen was. 'Die man op jullie lijst: die woont bij mij in de straat, in een villa in Dilbeek.' We zijn meteen in onze auto gesprongen, nog uitgedost in ons kostuum voor de receptie. We zagen Marc D. in de villa zitten, in zijn zetel voor de televisie. Het was november en vroeg donker. Hij kon ons dus niet zien, maar omdat binnen alle lichten brandden, zagen wij hem wél. We moesten wachten op een bevel tot gevangenneming, dus bleven we in de voortuin staan. We zagen dat hij naar 'Het Journaal' aan het kijken was en plots ging het over Belgium's Most Wanted. Ook zijn foto verscheen in beeld. Marc D. sprong in paniek uit zijn zetel, pakte in zeven haasten zijn koffers en stormde naar buiten, naar zijn auto. Recht in onze armen."

Belgium's Most Wanted stond meteen te boek als een succes. "Ik kreeg het ene sms'je na het andere", zegt Van Steenbrugge. "Allemaal van collega's, en allemaal dachten ze dat het doorgestoken kaart was, een stunt om Belgium's Most Wanted onder de aandacht te brengen. 'Allez Martin, dat hebt ge verdorie goed in scène gezet.' Maar het is écht zo gebeurd."

Opgelucht

Intussen staat de teller al op negen opgepakte voortvluchtigen in nog geen drie jaar. Het FAST of Fugitive Active Search Team, dat de lijst opstelt, bestaat al twintig jaar. "Voor 1999 hadden veroordeelde misdadigers die op de vlucht sloegen het eigenlijk heel comfortabel. Zij werden geseind, en verder gebeurde er niets. Ze werden alleen gevat als ze bij een toevallige controle recht in de armen van de politie liepen. En anders konden ze na de verjaring van hun dossier België weer langs de grote poort binnenwandelen. Die tijd is voorbij. Vreemd genoeg soms tot grote opluchting van de voortvluchtige criminelen zelf. Want vergis je niet: onderduiken kan bijzonder stresserend zijn. Sommigen zijn echt opgelucht als we hen vinden."