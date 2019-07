Toeristen doen lugubere ontdekking in West-IJsland: tientallen dode grienden op afgelegen strand LH

19 juli 2019

22u43

Bron: BBC 19 Amerikaanse toeristen hebben tijdens een helikoptervlucht tientallen gestrande walvissen opgemerkt op een strand in Löngufjörur, in het afgelegen westen van IJsland.

De regio waar de dode walvissen werden gespot, is afgelegen en ontoegankelijk voor auto’s. De foto’s werden genomen door de piloot van de helikopter. “We vlogen in noordelijke richting over het strand en toen zagen we iets wat leek op walvissen, zeehonden of dolfijnen. We landden en telden er ongeveer 60, maar het moeten er meer geweest zijn omdat er vinnen uit het zand staken. Het was tragisch en het stonk er. Het was best schokkend omdat het er zoveel waren”, aldus David Schwarzhans aan de BBC.

De politie van nabijgelegen stadje Stykkisholmur is op de hoogte gebracht van de lugubere ontdekking, zeggen lokale media.

“Wanneer dergelijke zoogdieren in ondiepe wateren terechtkomen, zullen de meesten van hen de neiging hebben om gedesoriënteerd te raken”, aldus Edda Elisabet Magnusdottir, IJslands marinebioloog en walviskenner. Ze voegde eraan toe dat grienden meestal in grote groepen leven en zwemmen, en dat dat de reden is dat er zoveel in één keer kunnen stranden.