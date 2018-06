Toeriste wordt uit tent gesleurd, verkracht en voor dood achtergelaten in Bolivia. Maar haar aanvallers zullen geen rust meer kennen Karen Van Eyken

Vasilisa Komarova (37) was net veertien maanden bezig met haar solo motortoertocht toen ze door drie mannen werd aangevallen en verkracht in Bolivia. Dankzij haar moed en volharding is er nu gerechtigheid gekomen. "Deze daders zullen geen enkele vrouw nog kwaad kunnen berokkenen", aldus Komarova.

De toeriste had reeds Patagonië en Argentinië doorkruist toen ze de grens overstak met Bolivia. De tragische gebeurtenis voltrok zich op 4 juni 2017. "Ik ben bang dat ik het nooit zal vergeten; het staat in mijn geheugen gegrift", verklaart de vrouw, die de Britse nationaliteit verkreeg nadat ze verhuisde van Moskou naar Londen toen ze twintig was.

"Ik had net een boottochtje gemaakt op een rivier nabij Santa Rosa toen me werd aangeraden om te kamperen nabij een lagune in het afgelegen plaatsje Rurrenabaque. "Die avond verliet ik mijn tent even om een ​​foto van de lagune te maken. Enkele dronken mannen riepen naar me dat ik met hen moest komen vissen, maar ik ging er niet op in en keerde terug naar mijn tent, vertelt ze.

Een uur later werd ze gewekt door enkele mannenstemmen naast haar tent. Ze lachten luid en begonnen vuile praat te verkopen. "We zijn naar een feestje geweest en nu zoeken we een b*tch om plezier mee te maken", zeiden ze.

"Het was toen dat ik hun machetes zag. De mannen openden de tent en sleurden me eruit. Ze hielden een machete tegen mijn borst en één op mijn buik en de derde man greep me vast bij de hals", aldus Komarova. "Ik wilde me niet gewonnen geven en vocht terug. Dat vonden ze allerminst leuk en ze sloegen me." Toen werd ze verkracht.

"Ik verloor het bewustzijn omdat ze mijn keel hadden toegeknepen. Ik kon me niet bewegen. Het deed erg veel pijn omdat sommige botten waren ontwricht."

De daders beroofden haar, vernielden haar motor en lieten de vrouw voor dood achter. 's Morgens kreeg ze hulp van enkele lokale bewoners die de lagune bezochten om hun kleren te wassen. Nadien kon ze contact leggen met een medewerker van de Russische ambassade die ze eerder tijdens haar reis toevallig had ontmoet.

Komorava wist één ding zeker: ze zou er alles aan doen zodat gerechtigheid ging geschieden na deze gruwelijke daad. Ze weigerde een jaar lang het land te verlaten en sloeg de waarschuwingen in de wind als zou het nooit tot een rechtszaak komen. Ze ging aan de slag als personal trainer zodat ze in Bolivia kon blijven en bleef volharden tot het proces van start ging.

Vorige maand kwam de vrouw dan in de rechtbank eindelijk oog in oog te staan met haar aanvallers. Jose Gongora (26), Yery Yumacale (24) en Fabio Bazan (30) werden tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Gongora kreeg een celstraf van 25 jaar wegens verkrachting. Yumacale en Bazan kregen respectievelijk 10 en 7,5 jaar.

"Ik ben zo blij dat ze andere vrouwen geen kwaad meer kunnen berokkenen", zegt Komarova. Deze vreselijke ervaring zal de enthousiaste motorrijdster er niet van weerhouden om haar reis te voltooien. Ze is van plan om vanuit Peru opnieuw op pad te gaan met als eindbestemming Alaska.

"Het is gewoon dé droom van mijn leven en die ga ik me niet laten afpakken door enkele dronken mannen."