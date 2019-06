Toeriste sterft op meer van Genève tijdens zwaar onweer in Zwitserland

16 juni 2019

Een toeriste, wier nationaliteit nog niet is bekendgemaakt, is vandaag in de late namiddag overleden op het meer van Genève in Zwitserland. Het kanton werd geteisterd door stevig onweer, met regen, hagel en rukwinden.