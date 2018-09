Toeriste sterft nadat caravan van kliffen geblazen wordt in Ierland ADN

19 september 2018

16u17

Bron: Belga 0 In de buurt van Clifden, in het westen van Ierland, heeft hevige wind vanmorgen een caravan over de kliffen geblazen. Een vrouw tussen de 50 en 60 jaar oud lag in de caravan te slapen, en kwam om het leven. Haar lijk werd aangetroffen op het strand, zo heeft de Ierse politie meegedeeld.

De nationaliteit van de toeriste is voorlopig niet bekend.



Storm Ali trekt momenteel over Ierland en delen van Groot-Brittannië en haalt windsnelheden tot 140 kilometer per uur. De meteorologische dienst waarschuwt voor hoge golven aan de kust.

