Toeriste overleeft twee dagen en twee nachten in Zwitserse gletsjerspleet redactie

27 augustus 2020

10u55

Bron: DPA 0 Nabij het Zwitserse Zermatt is een vrouw levend uit een gletsjerspleet gered waar ze twee dagen en twee nachten had vastgezeten. Dat heeft de bergreddingsdienst woensdag bekendgemaakt.

De Russische vrouw die in Duitsland woont, was tien meter diep gevallen in de Grenzgletscher in het Monte Rosa-massief in het zuidelijke kanton Wallis.

Ze was zondag zonder geschikte uitrusting aan een wandeling op de gletsjer begonnen. Waarschuwingen van personeel in een nabijgelegen berghut, had ze in de wind geslagen.

Dinsdag troffen alpinisten haar toevallig aan. Ze schakelden de reddingsdienst in, die de vrouw naar boven haalde en met een helikopter naar een ziekenhuis bracht. Haar lichaamstemperatuur was al gezakt naar 34 graden.

De reddingsdienst van Zermatt verklaarde achteraf "in de voorbije 20 jaar nooit zo'n mirakelredding" te hebben meegemaakt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.