Toeriste overleeft als bij wonder val van honderden meters in Duitsland ADN

30 december 2018

16u32

Bron: ANP 0 Een toeriste heeft een val van enkele honderden meters in het zuiden van Duitsland overleefd. De Chinese raakte zwaargewond maar kon zelf de bergredders bellen met haar mobiele telefoon.

Het incident vond plaats bij de Köningssee in Beieren. Omdat de vrouw niet precies wist waar ze was, stuurde de reddingsbrigade twee helikopters de lucht in. Tijdens de zoektocht werd een spoor in de sneeuw ontdekt dat stopte bij een steile geul. Daar bleek de vrouw te zijn gevallen. Reddingswerkers wisten de vrouw abseilend te bereiken. Ze werd met een helikopter naar het ziekenhuis in het Oostenrijkse Salzburg gebracht, aldus het Rode Kruis in Beieren vandaag.