Toeriste dood teruggevonden op Lord of the Rings-vulkaan IB

21 oktober 2019

07u14

Bron: Radio NZ, New Zealand Herald 6 Een Chinese toeriste is gestorven toen ze afgelopen weekend in slechte weersomstandigheden probeerde om de Tongariro Northern Circuit te volbrengen, een meerdaagse wandeltocht door vulkanisch gebied in het midden van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Het lichaam van de 51-jarige vrouw werd zondagmiddag lokale tijd gevonden in de buurt van de Red Crater, een actieve krater op Mount Tongariro.

De vrouw was afgelopen vrijdag samen met drie andere Chinese toeristen aan de tocht begonnen, maar de andere drie besloten, onder andere door de slechte weersomstandigheden om zaterdag terug te keren naar het dorp waar ze accommodatie hadden. De 51-jarige vrouw besloot om in haar eentje door te gaan.

Toen ze zondagochtend nog niet was teruggekeerd, schakelden haar reisgenoten de hulpdiensten in. Reddingswerkers vonden het lichaam van de vrouw diezelfde middag in de buurt van de Red Crater, een van de verschillende actieve kraters op Mount Tongariro in het Tongariro National Park. De Red Crater (zie foto in tweet) is ook het hoogste punt van de Tongariro Alpine Crossing, een dagtocht door het gebied.

De locatie is populair bij toeristen en wordt meermaals gebruikt als decor voor het kwaadaardige ‘Mordor’ in de verfilming van Lord of the Rings.

De politie onderzoekt de zaak en ondervraagt de drie reisgenoten van de vrouw, die worden bijgestaan door de Chinese ambassade in het land.

De Tongariro Northern Circuit is uit respect voor de overleden vrouw tot donderdagochtend zes uur gesloten.

