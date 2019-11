Toeriste dobbert 3 dagen rond op zee nadat rubberboot afdrijft HR

04 november 2019

14u47

Bron: Iefimerida, Pronews, Daily Mail 1 Een toeriste heeft in Griekenland drie dagen op volle zee rondgedobberd in een rubberboot. De vrouw uit Nieuw-Zeeland was aan wal gegaan om te shoppen. Toen ze terug wilde roeien naar het jacht waarop ze verbleef, maakte ze een inschattingsfout. Ze dreef bijna 100 kilometer af.

Kushila Stein (45) uit Nieuw-Zeeland werd zondagnamiddag door de Griekse kustwacht teruggevonden. De vrouw zat in een rubberboot midden in de Egeïsche Zee, ten noorden Kreta. Ze was al sinds vrijdag vermist. Toen was ze op het eiland Folegrandos aan wal gegaan om te shoppen.

Stein verbleef samen met een Britse man op een jacht. Ze stuurde hem na het shoppen een bericht dat ze op de terugweg was, maar kwam nooit aan. De Brit ging er eerst nog van uit dat ze gewoon aan land gebleven was, maar toen ze zaterdagochtend nog steeds niet terug was, sloeg hij alarm.

Reddingsoperatie

Daarop zette de kustwacht een grote reddingsoperatie op poten. Zeven patrouilleboten van de kustwacht, verschillende privéboten, een vliegtuig en een helikopter gingen op zoek naar de vrouw. Een boot van de kustwacht vond haar uiteindelijk midden op zee en bracht ze naar de haven van Heraklion op Kreta.

De vrouw, die veel ervaring had op zee, gebruikte haar jas en plastic zakken van het winkelen om zich ‘s nachts te beschermen tegen de koude. Ze had geen water bij, alleen wat snoep. Ze was volledig uitgeput en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Ervaring op zee

Hoe het kwam dat de vrouw de wind en stroming onderschatte, is niet duidelijk. Ze zou in het verleden nochtans hebben deelgenomen aan verschillende internationale vaarwedstrijden op zee.

Het verhaal doet denken aan dat van Kay Longstaff (46). Die Britse toeriste overleefde vorig jaar zo’n 10 uur in de Adriatische zee nadat ze ‘s nachts, op 100 kilometer van de kust, van een cruiseschip viel. “Liedjes zingen hielp me erdoor”, verklaarde ze aan een reddingswerker.