Toeriste dobbert 21 uur lang rond op zee, nadat luchtmatras wegdrijft van de kust kg

29 juni 2018

18u37

Bron: Daily Mail 0 De 55-jarige Olga had zich haar vakantie in Griekenland wellicht anders voorgesteld. De toeriste dobberde rustig op zee met haar luchtmatras toen ze plots door de sterke stroming werd meegesleurd. Pas 21 uur later werd ze teruggevonden op elf kilometer van de kust: onderkoeld en zwaar verbrand, maar nog in leven.

De Russische Olga Kuldo bracht haar vakantie door in het Griekse stadje Rethymno, samen met haar man en haar volwassen dochter, toen ze op woensdag alleen naar het strand trok. Daar besloot ze om de golven op te gaan met een opblaasbare luchtmatras. Het is niet duidelijk of de vrouw in slaap viel, maar in ieder geval gebeurde het onvermijdelijke: terwijl Olga op de matras lag te ontspannen, duwde de stroming de vrouw weg van de kust en richting open zee.

Toen Olga niet terugkeerde van haar uitje naar het strand, sloegen haar man en dochter onmiddellijk alarm. Diezelfde avond werd een zoekactie gestart, maar inmiddels was de luchtmatras zo ver weg dat de vrouw niet gezien kon worden vanop de kust.

Op zoek naar migranten

Het zou nog 21 uur duren voordat Olga werd teruggevonden, en dat dankzij een enorme toevalstreffer. De vrouw werd namelijk het eerst opgemerkt door een vliegtuigje van Frontex, het Europese grens- en kustwachtagentschap, dat eigenlijk op zoek was naar migranten op zee. Op dat moment dreef Olga op elf kilometer van de kust. Frontex kon haar locatie doorgeven aan een reddingsteam, dat de vrouw snel daarna oppikte.

Uitgeput

Bij haar redding bleek Olga bij bewustzijn, maar compleet uitgeput. De hele tijd had ze zich vastgeklampt aan haar luchtmatras en door de blootstelling aan de zon was over het hele lichaam zwaar verbrand. Omdat het ’s nachts flink afkoelde, was haar lichaamstemperatuur bovendien gedaald tot amper 32 graden. In het ziekenhuis werden ook hartproblemen vastgesteld.

Haar familie was dolgelukkig dat de vrouw werd teruggevonden. "Mirakels gebeuren nog", schreef haar dochter Yulia op Facebook.