Toeriste die zes dagen lang zonder eten in Australische wildernis overleefde: "Ik vreesde voor mijn leven"

11 juni 2018

00u50

Bron: The Guardian 0 De 25-jarige Zuid-Koreaanse Joohee Kan, die vorige week ongewild zes dagen zonder eten in de Australische bush doorbracht, nadat ze in een ravijn viel, heeft verteld wat haar al die tijd in leven gehouden heeft.

De vrouw viel vorige week in een ravijn nadat ze foto’s aan het nemen was vanaf een bergtop ten zuiden van de stad Cairns in noord-Queensland. Pas zes dagen later werd ze gevonden, toen een hiker haar hoorde roepen en de politie waarschuwde.

De vrouw raakte enkele uren bewusteloos na haar val en werd ’s nachts pas wakker. “Ik kon me amper bewegen, omdat de plek waar ik terecht gekomen was, zo steil was. Als ik maar een voet verkeerd gezet had, had dat een plotse dood betekend”, zegt ze. “Alleen al eraan terugdenken, doet de tranen weer opwellen. Ik vreesde voor mijn leven, maar ik wilde tegelijkertijd niet doodgaan. Er was nog zoveel te doen, zoveel eten dat ik nog wilde eten, mensen die ik opnieuw wilde zien. Ik heb ook heel veel aan m’n ouders gedacht.”

Triest

“Ik wilde zo graag eten wat ik normaal altijd eet: mee goreng, cornflakes, bananen. Ik dacht aan alles wat ik wilde doen wanneer ik hieruit zou geraken en m’n voeten op vaste grond kon zetten, maar dan werd ik meteen weer triest want ik wist dat ik die dingen alleen zou kunnen doen als ik in leven zou blijven. En er was een kans dat ik zou sterven."

Aan haar val, die volgens de vrouw van een hoogte van ongeveer drie verdiepingen zal zijn geweest, hield Han uiteindelijk niet meer over dan enkele schaafwonden, blauwe plekken en een gebroken tand.

Kleine kans op overleven

Volgens de mensen die haar gered hebben, was de kans dat Han haar avontuur zou overleven “bijna nul procent”, aangezien de temperaturen op het ruige terrein schommelden van tropisch overdag tot zo’n negen graden ’s nachts. De vrouw had geen eten of drinken bij en slaagde er pas na een paar dagen in zich te verplaatsen. Uiteindelijk bleef ze op hulp wachten op een plek bij een waterval, waar ze van kon drinken.

Pas op woensdag, toen Han al vijf dagen verdwenen was, werd haar vermissing doorgegeven aan de politie. De volgende dag kon de politie de vrouw uit haar benarde positie redden, nadat een hiker de politie waarschuwde nadat hij Han hoorde roepen. “Tot het moment van mijn redding besefte ik niet hoe gelukkig ik kon zijn door gewoon op vaste grond te kunnen staan.”

