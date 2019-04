Toeriste aangehouden nadat ze mozaïeksteentjes probeert los te wrikken in Pompeï LH

09 april 2019

08u58

Bron: ANP, BBC 0 De Italiaanse politie heeft een Britse toeriste gearresteerd die steentjes van een historisch mozaïek in de Romeinse stad Pompeii probeerde los te maken en mee te nemen.

De 20-jarige vrouw viel op omdat ze over de afsluiting was gekropen en met gereedschap aan de slag ging. De uitbaters van het complex schatten de schade op ongeveer 3.000 euro.

Het ging om een mozaïek in het Huis van het Anker in de stad die in het jaar 79 werd bedolven on de de as uit de uitgebarsten vulkaan Vesuvius. Volgens Britse media was de vrouw met haar vader en moeder in Pompeii.

Het is niet de eerste keer dat toeristen een stukje van Pompeii proberen te stelen. Vorig jaar nog arresteerde de politie twee Fransen die marmer en aardewerk probeerden mee te nemen. In 2016 haalde een Amerikaan een stuk marmer uit een vloer.