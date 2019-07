Toeriste (24) sterft op weg naar wereldberoemde bus uit ‘Into The Wild’ kg

28 juli 2019

13u56

Bron: The Washington Post, CNN 18 Een vrouw uit Wit-Rusland is omgekomen in de Amerikaanse staat Alaska, toen ze een rivier probeerde over te steken met haar echtgenoot. Het paar was nog maar net getrouwd en was op weg naar de befaamde bus uit ‘Into the Wild’ waar Amerikaanse avonturier Chris McCandless zijn laatste momenten doorbracht.

De 24-jarige Veramika Maikamava trok samen met haar kersverse echtgenoot Piotr Markielau, eveneens 24 jaar oud, over de Stampede Trail, een bekende route in Alaska. Op donderdag probeerde het koppel daar de Teklanika-rivier over te steken. Dat doen reizigers in de omgeving wel vaker: op de plaats in kwestie is zelfs een touw gespannen tussen de twee oevers om als houvast te gebruiken. Maar het water van de rivier stond veel hoger dan normaal wegens de hevige regenval van de afgelopen dagen.



De jonge vrouw zou tijdens het oversteken haar evenwicht hebben verloren. Ze loste het touw en werd snel onder water gesleurd. Haar man vond haar lichaam twintig tot dertig meter verderop terug, maar tegen de tijd dat hij haar uit het water kon trekken, was ze al overleden. De politie is een onderzoek gestart, berichten Amerikaanse media.

Magic Bus

Het paar was nog geen maand geleden getrouwd, aldus de autoriteiten. Ze waren op weg naar de ‘Magic Bus’, een bus die tientallen jaren geleden werd achtergelaten op de Stampede Trail. Het voertuig werd wereldberoemd door het tragische lot van Chris McCandless, een Amerikaanse reiziger die een zomer in de wildernis van Alaska doorbracht en in 1992 dood werd teruggevonden in de bus. Hij was omgekomen van de honger.



Uit zijn dagboek bleek overigens dat McCandless had geprobeerd om terug te keren naar de bewoonde wereld, maar dat de Teklanika-rivier - dezelfde rivier waar de vrouw is omgekomen - te sterk was gestegen om over te steken. Auteur Jon Krakauer beschreef de reis van de jongeman in het boek ‘Into The Wild’, dat later verfilmd werd. Elk jaar proberen mensen van over de hele wereld de bus te bereiken waar McCandless werd gevonden. Verschillende reizigers komen in de problemen en moeten uiteindelijk gered worden.