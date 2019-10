Toeriste (21) vermist na strandfeestje op Cambodjaans eiland ttr

29 oktober 2019

12u38

Bron: The Guardian, BBC, Sky News 0 Er is grote ongerustheid over een 21-jarige Britse backpacker. Amelia Bambridge uit Sussex werd woensdagavond voor het laatst gezien op een strandfeestje op het Cambodjaanse eiland Koh Rong. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar, zo berichten Britse media. De politie en vrijwilligers zoeken massaal naar de vermiste twintiger die alleen door Cambodja reisde.

Na het strandfeest op Police Beach keerde Amelia niet terug naar het hostel waar ze logeerde. De manager van het Nest Beach Club Hostel belde donderdagochtend de moeder van de twintiger op om te zeggen dat Amelia niet was uitgecheckt en haar paspoort bijgevolg nog in het hostel lag. De familie van Amelia werd ongerust en verwittigde de politie, die onmiddellijk een zoekactie startte.

Speurders vonden niet veel later Amelia’s handtas, portemonnee, smartphone en bankkaart in de buurt van strand waar het feest plaatsvond. De jonge vrouw was nergens te bespeuren. Honderden politieagenten, vrijwilligers en speurhonden zoeken momenteel naar de verdwenen twintiger. De Cambodjaanse autoriteiten hebben vandaag ook duikers ingezet nabij Police Beach.

De familie van Amelia is intussen gearriveerd op het Cambodjaanse eiland. Phil Bambridge, de vader van de verdwenen twintiger, verliest stilaan de hoop dat zijn dochter nog in leven is. “Ik hoop dat we haar vinden, maar het ziet ernaar uit dat dat erg moeilijk wordt. Ik hoop dat er een mirakel gebeurt, maar ik denk het niet”, zegt hij aan ‘The Guardian’. “Ik denk niet dat er een ongeluk is gebeurd. Als dat het geval was, dan hadden de speurders haar intussen wel al gevonden.” Phil gelooft dat zijn dochter werd ontvoerd.

“Amelia was een vrolijk en slim meisje. Ze genoot van het leven en keek écht uit naar haar reis. Ze wilde ongeveer drie of vier maanden reisden door Cambodja. Daarna wilde ze me komen bezoeken in Vietnam, waar ik Engelse les geef. Ze had ook plannen om naar Australië en Nieuw-Zeeland te gaan”, zegt Amelia’s vader nog.

Niet alleen de familie van de vermiste rugzaktoeriste, maar ook de lokale politiechef vreest het ergste. De Cambodjaanse politie houdt sterk rekening met de mogelijkheid dat Amelia door iemand ontvoerd is. Het is niet bekend hoelang Bambridge al op het eiland verbleef.

Een politiechef zegt aan het persagentschap AFP dat er vandaag zes Cambodjaanse mannen worden ondervraagd, onder wie een werknemer van het hostel waar Amelia verbleef. De mannen zouden verhoord worden als mogelijke getuigen in de verdwijningszaak.