Toerist verdronken nadat hij uitglijdt bij het nemen van selfie aan de Nijl

10 april 2019

11u30

Bron: bbc, afp 2 buitenland Een man verdronk eergisteren in de Nijl nadat hij in de rivier viel tijdens het maken van een selfie. Zijn vrienden, met wie hij door Oeganda reisde, zagen het tragische incident gebeuren. Dat bericht het Franse persbureau AFP.

“De toerist, van wie de leeftijd niet bekend is, was samen met zijn vrienden op reis in Oeganda. Hij gleed uit tijdens het maken van een selfie en viel in het water, waarna de stroming hem meesleurde”, laat de politie aan AFP weten. “Het levenloze lichaam van de man uit Saudi-Arabië kon zo’n tien kilometer verderop uit het water gehaald worden door enkele vissers. Zijn lichaam wordt zo snel mogelijk gerepatrieerd”.

De Nijl ontspringt als Blauwe Nijl in Ethiopië aan het Tanameer en als Witte Nijl aan het Victoriameer. Het Victoriameer bevindt zich tussen de drie Afrikaanse landen Oeganda, Kenia en Tanzania.



Jaarlijks gebeuren verschillende tragische incidenten tijdens het nemen van een selfie, schrijft BBC. Zo viel een 26-jarige student in januari van een meer dan 180 meter hoge klif in Ierland toen hij een foto van zichzelf wilde maken. Een ander incident vond plaats in november in Sri Lanka. Toen viel een 35-jarige vrouw in de bijna 900 meter diepe afgrond van het natuurpark Horton Plains, zo’n 150 kilometer ten oosten van de hoofdstad Colombo.

Doodsoorzaken

Uit een studie van de All India Institute of Medical Sciences, gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Journal of Family Medicine and Primary Care, bleek dat 259 mensen stierven tijdens het nemen van een selfie tussen oktober 2011 en november 2017. Ongeveer de helft van het aantal geregistreerde dodelijke selfies, zogenoemde ‘selficides’, gebeurde in India. Rusland staat op nummer twee in het lijstje, gevolgd door de Verenigde Staten en Pakistan.

De belangrijkste doodsoorzaken bij selfies zijn verdrinking, aanrijding en valpartijen. Bij de aanrijdingen gaat het meestal om treinen. Sommige mensen proberen een selfie te maken net op het moment dat een trein voorbijraast, maar soms gaat het fout met de timing. In de Verenigde Staten zijn vuurwapens de belangrijkste doodsoorzaak.