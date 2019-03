Toerist vecht met bewaker om vulkaan te kunnen beklimmen



27 maart 2019

17u40

Een Duitse toerist en zijn partner probeerden het afgelopen weekend de Bromo vulkaan in Java, Indonesië te beklimmen. Omdat die aan het uitbarsten is, is dat momenteel verboden. Het koppel werd dan ook tegengehouden door een opzichter, maar de toerist probeerde al vechtend voorbij de man te geraken.