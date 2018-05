Toerist uit Hasselt redt slechtziende vrouw uit water in Dordrecht Peter Koster

22 mei 2018

15u33

Bron: AD.nl 0 Een toerist uit Hasselt heeft een heldendaad verricht in de Nederlandse stad Dordrecht. Eros Stefanidis zag deze middag hoe een slechtziende vrouw in de Spuihaven terechtkwam. De man twijfelde niet en haalde de vrouw uit het water. Andere omstanders ontfermden zich over haar hond.

Voor de ogen van terrasbezoekers bij café De Pul liep de slechtziende vrouw niet de Spuibrug op, maar liep ze links langs de brugleuning. Ze viel prompt in het water, dat daar bijna twee meter lager staat. Haar blindengeleidehond bleef wel op de kant staan.

Hasselaar Eros Stefanidis zag het gebeuren en greep in: "Ik zag haar vallen. Ik wilde haar eerst achterna springen, maar dat was te gevaarlijk, gelukkig zag ik die trap even verderop. Ik kon langs de kant naar haar toe lopen." De man liep het water in en redde de vrouw. Stefanidis had zich zijn bezoek aan Dordrecht anders voorgesteld: "Maar als je zo iets ziet gebeuren, doe het gewoon.’’

Het slachtoffer werd met onder meer letsel aan haar arm per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Stefanidis hield aan zijn actie alleen een doorweekte broek over: "Maar die droogt wel weer."