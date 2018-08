Toerist huurt snelle wagen in Dubai en rijgt voor meer dan 40.000 euro aan flitsboetes aaneen ADN

06 augustus 2018

21u18

Bron: BBC 3 Een Britse toerist heeft zich wel heel erg laten gaan tijdens zijn vakantie in Dubai. De man gaf plankgaf in een gehuurde bolide en werd aan de lopende band geflitst. Kostenplaatje van de boetes? 40.320 euro.

De snelheidsduivel had afgelopen dinsdag een Lamborghini Huracán gehuurd en ging helemaal los. In minder dan vier uur tijd kwam hij aan het duizelingwekkende boetebedrag. Op de Sheikh Zayed Road alleen al werd hij met een topsnelheid van 240 kilometer per uur tientallen keren geflitst.

De boetes zijn in de bus beland van de eigenaar van de wagen, het autobedrijf waar de Lamborghini gehuurd werd. Het bedrijf laat weten dat de Brit zijn paspoort heeft achtergelaten. De zaak heeft de auto nog niet geclaimd, uit schrik de som zelf te moeten ophoesten. “Wij kunnen dit niet zomaar op tafel leggen als de auto in beslag wordt genomen”, zegt eigenaar Faris Mohammed Iqbal. “Hij is nog steeds in het bezit van de toerist, geparkeerd aan zijn hotel. Voorlopig proberen we hem niet terug te krijgen. Het is zijn schuld. Hij moet maar betalen.”