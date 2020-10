Toerist geeft na 15 jaar gestolen voorwerpen uit Pompeï terug: “Ze zijn vervloekt” TTR

12 oktober 2020

11u47

Bron: The Guardian 0 Een Canadese vrouw (36) heeft na 15 jaar gestolen voorwerpen uit Pompeï teruggestuurd. Ze beweert in een brief dat ze “vervloekt zijn” en haar “niets anders dan ongeluk gebracht hebben”. De vrouw heeft sinds de diefstal twee keer borstkanker gekregen en raakte in financiële moeilijkheden.

Een toeristenpunt in Pompeï kreeg onlangs een pakketje met daarin twee mozaïektegels, stukken van een kruik en stukken keramiek. Uit een brief, geschreven door een Canadese vrouw genaamd Nicole, bleek dat de voorwerpen zo’n vijftien jaar geleden waren gestolen. Ze wil nu van de voorwerpen af omdat ze volgens haar “vervloekt” zijn. Naar eigen zeggen stal de vrouw “omdat ze een stukje geschiedenis wilde hebben dat niemand anders had”. “Maar ze dragen zoveel negatieve energie in zich, die komt uit die plaats van vernieling”, luidt het.

“Ik ben nu 36 en ik heb twee keer borstkanker gehad”, zo gaat de Canadese vrouw verder in haar brief. “De laatste keer eindigde in een borstamputatie. Mijn gezin en ik hebben geldproblemen. Wij zijn goede mensen en ik wil deze vloek niet overdragen aan mijn familie of mijn kinderen. Dus alsjeblieft, neem ze terug. Ze brengen ongeluk.”

Souvenir

De beheerders van de archeologische site melden dat ze de voorbije jaren al meerdere gestolen voorwerpen uit Pompeï hebben teruggekregen. Meestal willen de toeristen de voorwerpen als souvenir bewaren, maar sommige dieven hebben ook geprobeerd om archeologische stukken online te verkopen. In 2015 werd een steen die in 1958 uit Pompeï werd gestolen, te koop aangeboden op eBay.

Pompeï, een van de beroemdste archeologische sites ter wereld, werd in 79 na Christus bedolven onder as en puin bij de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Vanaf de zestiende eeuw werden de ruïnes geleidelijk aan blootgelegd.

