Toerist eist geld van touroperator nadat hij verdrinkende kinderen uit hotelzwembad redt

15 september 2018

15u57

Bron: Liverpool Echo, The Sun 3 Steven Tartt, een 32-jarige Brit, redde tijdens zijn vakantie twee verdrinkende kinderen uit het zwembad van een hotel op het Spaanse eiland Menorca. De feiten speelden zich af in juni, maar de Brit eist nu een financiële compensatie van touroperator TUI. "Mijn vakantie was verpest. Dat mag wel wat meer kosten dan de fles wijn die ik van het hotel kreeg", klinkt het.

Steven Tartt zat rustig aan de rand van het zwembad, toen hij plots een jongen (7) en een meisje (6) om hulp zag schreeuwen. “Het meisje probeerde de jongen te helpen, maar ze ging zelf kopje onder”, zei Tartt na afloop aan de krant ‘Liverpool Echo’. De Brit, die op het moment van de feiten in Hotel Victoria Playa in Santo Tomas verbleef, sprong onmiddellijk in het zwembad en kon de twee kinderen ongedeerd uit het water halen.



Nadat hij de jongen en het meisje uit het zwembad had gered, ging Tartt onmiddellijk naar de redder om hem te wijzen op zijn onoplettendheid. “De redder zei dat hij was afgeleid door de muziek aan het zwembad en daardoor niets had gezien." Vervolgens contacteerde de dertiger de manager van het hotel, die niet veel later de redder ontsloeg.

"Eigen verantwoordelijkheid"

Ook na zijn vakantie was Tartt naar eigen zeggen nog steeds van slag. “Ik had zo’n last van de heftige gebeurtenis dat ik nadien een week vrij moest nemen om tot rust te komen. Het was een traumatische ervaring. Mijn hele vakantie was verpest", klinkt het bij de Brit die nu een financiële compensatie eist van TUI.



De touroperator heeft intussen contact opgenomen met Tartt, maar die gaat naar eigen zeggen niet akkoord met de reactie die hij kreeg. "Ze zeiden dat ik er zelf voor had gekozen om in het zwembad te springen. Volgens hen was het dus mijn eigen verantwoordelijkheid", zegt de dertiger. “Had ik dan moeten toekijken en twee kinderen laten verdrinken, omdat het hotel iemand in dienst had die zijn werk niet deed? Ik zou er wel iets voor over hebben!”

De Brit bekijkt intussen welke verdere stappen hij kan ondernemen om alsnog een financiële compensatie te ontvangen.

