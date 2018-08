Toerist (38) sterft op kalvende gletsjer in Noorwegen

06 augustus 2018

Een Oostenrijkse toerist is gisteren op een kalvende gletsjer in Noorwegen om het leven gekomen. De man was onderweg met enkele andere toeristen op de Nigardsgletsjer in de fjordenregio ten noorden van Bergen over de barrières geklommen, zei een berggids op de Noorse televisie.