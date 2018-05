Toerist (24) schuift uit bij het nemen van selfie aan waterval in India en vecht nu voor zijn leven jv

08 mei 2018

13u47

Bron: NFTV, Daily Mail, The Sun 3 Subrat Nag zocht naar de perfecte plek voor een selfie aan de Gali Gabdar-waterval in India, toen hij zijn evenwicht verloor en vijftien meter naar beneden gleed. De 24-jarige man uit Kalahandi overleefde het ongeval, maar vecht nog voor zijn leven in het ziekenhuis.

Plots sloeg het gelach van Nags vrienden om in angstig geschreeuw. Ze zagen Nag wegglijden en konden niets doen. Het ongeval en de paniek vorige donderdag bij de waterval in Koraput in de staat Odisha werden gefilmd met een smartphone.

De vrienden daalden zelf de waterval af en vonden Subrat Nag bewusteloos maar nog in leven. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk gleed Nag uit over de gladde algen.