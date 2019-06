Toerisme in Tsjernobyl neemt fel toe door populaire serie: zo ziet het er echt uit Redactie

12 juni 2019

Sinds de HBO-miniserie ‘Chernobyl’ vorige maand in première ging, is het toerisme rond de op 26 april 1986 ontplofte kernreactor fel toegenomen. Persagentschap Reuters meldt dat verschillende reisagentschappen een stijging van 40 procent in boekingen noteerden sinds de serie in mei voor het eerst te zien was. Het ziet er dus naar uit dat kijkers staan te popelen om de nucleaire site en de verlaten dorpjes zelf eens te bekijken.