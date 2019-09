Toerisme in Middellandse Zeegebied vreest economische "tsunami" ttr

24 september 2019

19u50

Bron: belga 0 De belangrijkste bestemmingen van touroperator Thomas Cook in het Middellandse Zeegebied vrezen een economische "tsunami" door het omvallen van de Britse reisgigant. Ze verwachten zich aan verliezen in de honderden miljoenen euro's.

Naast de repatriëring van honderdduizenden toeristen, vreest de toeristische sector in het zuiden voor onbetaalde facturen. Thomas Cook had volgens de hotelsector de gewoonte om negentig dagen na het vertrek van de klant te betalen, waardoor er onduidelijkheid is over veel facturen van het zomerseizoen.

In Spanje zou volgens werkgeversfederatie Exceltur de schuld bij de hoteluitbaters oplopen tot zowat 200 miljoen euro. In Italië laat de voorzitter van de federatie voor toeristische ondernemingen Federalberghi weten in enkele uren tijd gecontacteerd te zijn door heel wat hoteluitbaters, bij wie Thomas Cook soms nog tot honderdduizenden euro's verschuldigd is.

Onbetaalde rekeningen

In Tunesië heeft het bedrijf volgens de hotelfederatie "65 tot 70 miljoen euro" onbetaalde rekeningen. Eenzelfde geluid in Bulgarije, waar Thomas Cook jaarlijks 400.000 reizigers heeft. De hoteluitbaters van badstad Sunny Beach verwachten "faillissementen" en een verlies van 36 miljoen euro. De Griekse confederatie van het toerisme SETE voorziet een globale impact voor de sector van 250 tot 500 miljoen euro.

Federalberghi heeft zijn Europese tegenhangers gecontacteerd om gerechtelijke stappen te zetten bij de Engelse rechtbank wegens de verwachte economische “tsunami”. De Griekse hotelsector, tweede bestemming voor Thomas Cook op vlak van hotels, overweegt eveneens om naar de rechtbank te stappen. Thomas Cook speelde immers een cruciale rol op al die markten. Zo was het bedrijf de tweede belangrijkste touroperator in Spanje, waar zijn luchtvaartmaatschappijen in 2018 liefst 7,3 miljoen toeristen heen brachten, of 9 procent van het totale aantal bezoekers.

Werkelijke schade

In Griekenland, dat recht krabbelt na een periode van ernstige financiële moeilijkheden en waar het toerisme goed is voor bijna een derde van het bruto binnenlands product (bbp), waren de vakantiegangers van Thomas Cook goed voor 8,5 procent van het totaal. In Tunesië kwam 5 procent van de toeristen met Thomas Cook.

Het faillissement zal evenwel niet enkel een impact hebben op de hotels, maar ook op veel andere diensten die verbonden zijn aan het toerisme, zoals bijvoorbeeld de autoverhuur. "Er zal dan ook tijd nodig zijn om een duidelijk beeld te krijgen van de werkelijke schade", aldus Michalis Vlatakis, voorzitter van de reisagentschappen van Kreta. In Griekenland en Spanje hebben de toeristische sector en de regering vandaag al samengezeten.