Toenemende speculatie over afzetten Theresa May jv

24 maart 2019

06u53

Bron: dpa 0 In Londen neemt de speculatie toe dat de Britse regering premier Theresa May zou kunnen afzetten, in de nasleep van een chaotische week. Dat berichten Britse media vandaag, op basis van regeringsbronnen.

David Lidington, vaak de de facto vicepremier genoemd, zou kunnen overnemen als interimpremier, bericht de Sunday Times. Hij zou de opdracht krijgen om een nieuwe koers uit te zetten voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Ook zou hij de weg moeten vrijmaken voor een 'gewone' premier tegen de herfst.

The Sunday Times beweert dat elf regeringsleden de krant hebben toevertrouwd dat ze May willen ruilen voor iemand nieuw. Namen worden niet genoemd. The Mail on Sunday schrijft dan weer dat de ministers van plan zijn om milieuminister Michael Gove aan te stellen als interim-premier.

Theresa May staat op dit moment voor een complete impasse. Aan de ene kant wil het Britse parlement haar brexitplannen niet goedkeuren, aan de andere kant wil de Europese Commissie niet tornen aan het akkoord dat de voorbije twee jaar is onderhandeld.

Ondertussen stapten zaterdag meer dan één miljoen betogers op in de straten van Londen om een tweede brexitreferendum te eisen.